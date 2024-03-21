رئيس جامعة سوهاج يقدم التهنئة للسيدات بمناسبة عيد الأم

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات وكافة منسوبات الجامعة، بمناسبة عيد الأم، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية، فهن شريكات رئيسيات في بناء الوطن وتحقيق تقدمه.

وأشاد النعماني، بالأولوية التى قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

وثمن رئيس الجامعة الدور المتميز الذي تقوم به سيدات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملات في الإرتقاء بمكانة الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية، واللاتي نفخر بتواجدهن في أعلى المناصب الإدارية والقيادية، إلى جانب اهتمامها بشئون أسرتها، داعيًا المولى عز وجل أن يمتعهن بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

كما قدم النعماني تحيه خاصة لأمهات الشهداء الصابرات المحتسبات اللواتي قدمن أعز ما يملكن في سبيل كرامة الوطن وعزته، مشيدًا بتضحياتهن وإسهاماتهن البارزة في حياة أبنائهن الأبطال.

وأختتم النعماني تهنئته قائلاً" كل عام وكل أم بخير كل عام وانتن السند والعون الذى لا ينضب، كل عام و انتن رمز الضمير والخير والحب، و مثال للصبر والقوة، كل عام و انتن الشريان النابض ونهر العطاء المتدفق، الذي يصلح بصلاحها المجتمع.