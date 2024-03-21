الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

تذوق الطعام فى نهار رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

أجاب الشيخ إبراهيم جاد الكريم، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل بشأن حكم تذوق الطعام فى أوقات الصيام خلال الصيام بشهر رمضان الكريم.

وكان السؤال هو «فى نهار رمضان أضطر إلى أن أطهو الطعام لأولادى وبيتى فما حكم تذوقه باللسان فهل يفطر أم لا؟»، يجيب الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن الصائم يمتنع عن الأكل والشرب والجماع فى نهار رمضان، والحديث عن تذوق الطعام ليس فى معنى الأكل والشرب، طالما أن الأكل والشرب لم يدخل المعدة، مشيراً إلى قول العلماء أنه معفو عما يدخل الجوف من غبار وخلافه وليس على السائلة قضاء.

الجريدة الورقية