تذوق الطعام فى نهار رمضان

أجاب الشيخ إبراهيم جاد الكريم، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل بشأن حكم تذوق الطعام فى أوقات الصيام خلال الصيام بشهر رمضان الكريم.

وكان السؤال هو «فى نهار رمضان أضطر إلى أن أطهو الطعام لأولادى وبيتى فما حكم تذوقه باللسان فهل يفطر أم لا؟»، يجيب الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن الصائم يمتنع عن الأكل والشرب والجماع فى نهار رمضان، والحديث عن تذوق الطعام ليس فى معنى الأكل والشرب، طالما أن الأكل والشرب لم يدخل المعدة، مشيراً إلى قول العلماء أنه معفو عما يدخل الجوف من غبار وخلافه وليس على السائلة قضاء.