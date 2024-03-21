بايرن ميونخ يستهدف نجمي تشيلسي وفولهام لتعويض رحيل نجمه الى ريال مدريد

صوب نادي بايرن ميونخ الألماني أعينه نحو نجوم الدوري الأنجليزي الممتاز لتعويض الرحيل المتوقع لنجم وسط الفريق البافاري الفونسو ديفيدز الذي اعلن بوضوح عن رغبته في الأنتقال لنادي ريال مدريد الأسباني .

وقالت مصادر صحفية ألمانية انه على الرغم من الجهود التي يبذلها مسئولو بايرن ميونخ للأبقاء على الدولي الكندي ألفونسو ديفيدز وتجديد تعاقده مع النادي البافاري الا ان الاعب يبدو مصرا على الرحيل الى ريال مدريد على خطى نجم بايرن ميونخ السابق ديفيد ألابا الذي انتقل قبل موسمين الى ريال مدريد ايضا وبالتالي فأن بايرن ميونخ اتجه لتحديد بدائل النجم الكندي الذي قرر بايرن ميونخ بيعه خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بدلا من رحيله مجانا في صيف 2025 .

ويبدو اسم نجم فولهام وظهيره الإيسرأنتوني روبنسون هو الابرز في اجندة مسئولي الفريق الالماني بعدما نجح في ان يكون احد ابرز نجوم الدوري الأنجليزي هذا الموسم الا انه سيجد منافسه شديدة من عدد من الأندية الأنجليزية منها ليفربول ومانشيستر يونايتد ومانشيستر سيتي .

ايضا يضع مسئولي بايرن ميونخ اسم مدافع بروسيا دورتمنود المعار من تشيلسي ايان ماتيسون ضمن قائمة المرشحين للتعاقد معهم بعد مستواه الرائع مع بروسيا دورتموند على الرغم من اعارته خلال شهر يناير الماضي فقط الا انه نجح في تقديم مستويات ممتازة مع أسود الفيستفاليا . ويملك ماتيسون شرطا جزائيا في تعاقده مع تشيلسي يبلغ 35 مليون يورو وهو بالتأكيد سيكون اقل من المبلغ الذي سيطلبه فولهام مقابل انتقال أنتوني روبنسون .