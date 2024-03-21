السيسى: إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة علشان منسبهاش "لايصة"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الله تعالي طلب احترام وتقدير المرأة.

وقال “السيسي”، خلال احتفالية المرأة المصرية، اليوم الخميس، إن :"بعض الناس بتقول بتزودها مع السيدات.. والله العظيم ما بنزودها.. بس انتوا مش عارفين إن ربنا طلب مننا نحترم ونخلى بالنا جدًا من المرأة".

وتابع: "خلي بالكم بكلم الرجالة مبكلمش الستات خالص.. وده مش زى ما الناس بتقول على مواقع التواصل حرام عليك مبيدخلوناش البيت.. لا طبعًا معقول كده؟ مش معقول يعني.. لكن بيقولوا كده انت مزودها.. بيقول انت مزودها.. لا.. مش مزودها بنحاول نوزن الحكاية.. فكل التقدير والاحترام ليكي.. كان فيه لقاء بعد الفطار".

وواصل السيسي: "حد منهم سألني كانت سيدة، بتقولى انت ليه يعني كده مع الستات؟.. قلتلهم الواحد لما يبقى ليه بطن مليانة ميبقاش عارف يمشى تعبان يعني.. ودي تقعد 9 شهور شايلة.. ربنا اللى قال حملته "وهنا على وهن"، والنبى وصى وقال: مين؟ أمك ثم أمك.. طيب ليه؟ أنبياء الله بيتكلموا بالوحي عن الله سبحانه وتعالى، وبنأكد على معاني لينا كلنا، وعاوز أقول ساعات بيحصل خلافات.. ولما قلت صندوق الأسرة والمرأة المعيلة كنا حريصين على إن إحنا منسبهاش أبدًا "لايصة" وهو ساب البيت ومشي لأي سبب".

وتحتفل مصر من كل عام بـ"يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق 16 من مارس من كل عام، تخليدًا لـ"ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر، وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله.

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، الذين ما كان منهم إلا أن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".