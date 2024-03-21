ضبط ١٣١ مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ الحملات التموينية المكبرة لمفتشي التموين والرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مباحث شرطة التموين.

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣١ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط ١١٣ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ، ضبط ٩ مخالفات بمركز ومدينة العدوة ، و٩ مخالفات تموينية بمركز ومدينة مغاغة، و١٢ مخالفة بمركز ومدينة بني مزار ، و١٤ مخالفة تموينية بمركز ومدينة طاي، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

و ضبط ٧ مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا، و١١ مخالفة بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و٢٣ مخالفة تموينية بمركز ومدينة ملوي ، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

و تمكنت الحملة التموينية والتفتيشية من ضبط ١٨ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ٣ مخالفات تموينية بمركز مغاغة ، و٣ مخالفات بمركز مطاي، و٣ مخالفات بمركز سمالوط ، و٩ مخالفات بمركز ملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.