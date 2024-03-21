الخميس 21 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط ١٣١ مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ الحملات التموينية المكبرة لمفتشي التموين والرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مباحث شرطة التموين.

 

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣١ مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات  التموينية والتفتيشية ، أسفرت عن ضبط ١١٣ مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ، ضبط  ٩ مخالفات بمركز ومدينة العدوة ، و٩ مخالفات تموينية بمركز ومدينة مغاغة، و١٢ مخالفة بمركز ومدينة بني مزار ، و١٤ مخالفة تموينية بمركز ومدينة طاي، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا .

و ضبط ٧  مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا، و١١ مخالفة بمركز ومدينة أبوقرقاص ،  و٢٣ مخالفة تموينية بمركز ومدينة ملوي ، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

و تمكنت الحملة التموينية والتفتيشية من ضبط ١٨ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ٣ مخالفات تموينية بمركز مغاغة ، و٣ مخالفات بمركز مطاي، و٣ مخالفات بمركز سمالوط ، و٩ مخالفات بمركز ملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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