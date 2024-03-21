رغم الإعتزال.. بنزيما يُعلن موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة، عن موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس التي ستنطلق في شهر يوليو القادم، وذلك مع المنتخب الفرنسي الأولمبي الذي يقوده فنيا تيري هنري.

ويحق لكل منتخب أن يضم ثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة.

وكان كريم بنزيمة قد أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة نهائي كأس العالم الأخير أمام الأرجنتين.

وكان هنري يرغب في ضم كيليان مبابي ولكن رفض نادي ريال مدريد مشاركة اللاعب في الأولمبياد، بسبب رفضه ان يخوض اي لاعب بطولتي اليورو والألمبياد معا.



وقال بنزيمة في تصريحات نقلتها شبكة “بي إن سبورتس”: “المشاركة في أولمبياد باريس لما لا؟، بكل تأكيد الحدث سيكون مميزًا وعظيمًا”.

من جانبه أكد تيري هنري، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الفرنسي على إمكانية ضم كريم بنزيمة في أولمبياد باريس القادمة.

وقال هنري ضاحكًا: “كل الأبواب مفتوحة للجميع. الآن من سيكون في القائمة؟ هذا جدال آخر. جان بيير بابان وإريك كانتونا بإمكانهم الانضمام أيضًا”.

ويعد انضمام بنزيما لقائمة فرنسا مفاجئة كبيرة، لأن اللاعب اعتزل دوليًا في ديسمبر 2022 بسبب مشاكل مع الاتحاد والمدير الفني للمنتخب ديديه ديشامب.