الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف على ١٥٧٩ مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذا القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية المجانية  ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

 

وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان ، والوصول إلى المناطق و القرى الأكثر احتياجا ، بمختلف مراكز المحافظة ، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  بالمنيا ، ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية العور إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

 

حيث تم توقيع الكشف الطبى على ١٥٧٩ حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان ، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات ، والتى شملت ،  ٢٣٠ حالة جراحة ، ٥٠٢ حالة أطفال ، ٢٢٠ باطنة ، ٧٩ نساء ، ١٢٥ أسنان ، ٢٣٥جلدية ، ١٥٥ أنف وأذن ، ٣٣ تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء ٣٢٠ تحليلا متنوعا ، و ١٠ حالات موجات صوتية ، و  ٦ حالات اشعة عادية ، و ٩٦ كشف مبكر للضغط والسكر ، و٦ حالات خلع أسنان ، وتم تحويل للمستشفى ٢١ حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد ١٢٨ مترددا.

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