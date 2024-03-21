توقيع الكشف على ١٥٧٩ مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذا القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان ، والوصول إلى المناطق و القرى الأكثر احتياجا ، بمختلف مراكز المحافظة ، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية العور إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

حيث تم توقيع الكشف الطبى على ١٥٧٩ حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان ، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات ، والتى شملت ، ٢٣٠ حالة جراحة ، ٥٠٢ حالة أطفال ، ٢٢٠ باطنة ، ٧٩ نساء ، ١٢٥ أسنان ، ٢٣٥جلدية ، ١٥٥ أنف وأذن ، ٣٣ تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء ٣٢٠ تحليلا متنوعا ، و ١٠ حالات موجات صوتية ، و ٦ حالات اشعة عادية ، و ٩٦ كشف مبكر للضغط والسكر ، و٦ حالات خلع أسنان ، وتم تحويل للمستشفى ٢١ حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد ١٢٨ مترددا.