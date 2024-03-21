السيسي لهانى شاكر: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب" والأخير يرد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى المطرب هاني شاكر عقب مشاركته في أداء أغنية "تحية لأمي" ضمن فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية، قائلا: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب.. وانا سعيد أنى أشوفك".

وقال شاكر للرئيس السيسي قائلا: "وحضرتك طيب والسعادة الكبيرة ليا في وجود حضرتك والسادة الحضور.. والمرأة اللي بتمثل أحلي حاجة في الدنيا.. كل سنة وهي طيبة وحضراتكم بخير".

وتحتفل مصر من كل عام بـ "يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، تخليدا لـ "ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر ،وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر ، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله .

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".