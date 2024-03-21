لمنع وقوع الحوادث.. توسعة طريق العلوية يوسف الصديق بالفيوم

تفقد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، منطقة الوادي بطريق العلوية يوسف الصديق، بعد وقوع عدد من الحوادث المرورية خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية والعمل على متابعة مشكلات المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها.

خلال ذلك تفقد رئيس المركز المنطقة المنحدرة "منطقة الوادي" بطريق العلوية المؤدي إلى مركز يوسف الصديق، فور ورود شكاوى من المواطنين بوقوع حوادث مرورية بسبب ضيق الطريق وانحداره مما يسبب خطورة على أرواح المواطنين، ووجه رئيس المركز بالتدخل السريع وتوسعة الطريق وتجنيب أعمدة الإنارة فوراً حفاظاً على سلامة المواطنين

جاء ذلك بحضور المهندس سالم فتيح مدير المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب أحمد محمود مدير العلاقات العامة والإعلام مدير المكتب الفني، والمهندس محمد ميهوب رئيس القرية والمهندس عادل درويش مسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة والمهندس محمد حسن مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية.

وتعد منطقة نزلة الوادي بطريق العلوية يوسف الصديق، من المناطق الخطرة، كونها عبارة عن طريق وسط منخفض الوادي بارتفاع أكثر من عشرة أمتار، وهو ما يمثل خطورة على السيارات التي تعبر الطريق، وكذلك المواطنين والماشية، نظرا لمرور الطريق وسط الأراضي الزراعية.



وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أنه تم توجيه وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدة المحلية للعمل على توسعة الطريق، حيث وجه رئيس المركز معدات الوحدة المحلية للقيام بتسوية وتوسعة الطريق ونقل وفرد وتمهيد طبقة تربة جديدة بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مؤكدا أنه سوف يتم مراجعة الطريق بالكامل للتأكد من رفع كفاءة الطريق بالمنطقة لضمان تجنب وقوع اي حوادث مرورية بالمنطقة،حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

رئيس مركز أبشواي يوجه بإزالة التعديات والإشغالات بطريق العلوية يوسف الصديق

كما وجه رئيس المركز قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، برفع وتجنيب أعمدة الإنارة بالطريق وزراعتها بأقصي جانبي الطريق للحفاظ على اتساعه، موجها بضرورة البدء في إجراءات عمل فصل الحد لتحديد المساحة الفعلية للطريق وإزالة أي تعديات أو إشغالات من شأنها التأثير على عرض الطريق.