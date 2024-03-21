محمد صلاح يتصدر قائمة حلقات وثائقية حول نجوم البريميرلييج

تصدر اسم نجم نادي ليفربول الأنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح قائمة نجوم الدوري الأنجليزي الممتاز والذي تقوم حاليا منصة نتفليكس بأنتاج أفلام وثائقية عنهم .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان أسم محمد صلاح نجم ليفربول تصدر قائمة مهاجمي الدوري الأنجليزي الذين بدأت نتفليكس في اعداد افلام وثائقية عنهم وعن مشوارهم في الدوري الأنجليزوي الممتاز الى جانب النرويجي ايرلينج هالاند نجم هجوم مانشيستر سيتي و مهاجم أستون فيلا أولى ويتكينز .

وقالت الصحيفة أن النجم المصري محمد صلاح لم يرد حتى الان على عرض نتفليكس بالسلب او بالإيجاب حيث ينتظر المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع .

وتعد سلسلة الأفلام الوثائقية التي تنوي نتفليكس انتاجها حول نجوم الدوري الأنجليزي امتدادا لسلسة الافلام التي انتجتها مؤخرا حول نجوم دوري الرجبي في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والاشهر على الأطلاق وتدور حول تفاصيل الحياة اليومية للنجوم و تدريباتهم واخيرا اللحظات الصعبة التي قادوا خلالها فرقهم لتحقيق الأنتصارات .

وقالت صحيفة الديلي ميل انه وفقا لمعلوماتها فأن نتفليكس بدأت بالفعل في الاعداد لسلسلة افلام وثائقية يتصدرها محمد صلاح حال موافقته على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من اغسطس 2024 و تعرض في خريف 2025 . كما ان شبكة نتفليكس تعد ايضا لسلسلة وثائقية مماثلة حول نجوم دوري كرة السلة المحترفين الأمريكي NBA ومتسابقي الفورميلا وان الأشهر وايضا أشهر لاعبي مصارعة المحترفين .