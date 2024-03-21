تكريم الأم المثالية بمركز شباب المنيا

نفذ مركز شباب تله التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الأربعاء ٢٠ مارس، بقاعة الأنشطة، ندوة عن عيد الأم، وتم تكريم عدد ٥ امهات مثاليات، وذلك بمشاركة لفيف من الأمهات والسيدات، وبحضور محمد جمال محاضر الندوة .

وتحدث المحاضر عن عطاء الأم، ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وما تقدمه الأم من تضحيات وعطاء غير منقطع النظير ، وتعد الأم هى أساس البيت والأسرة والمجتمع، وان الله عز وجل كرم الأم الصالحة، وجعل الجنة تحت أقدامها.

وأوصت الأحاديث النبوية عن معاملة الأم معاملة حسنة وقدسية خاصة ، ذلك ضمن أنشطة خطة المركز عن شهر مارس ٢٠٢٤ م .

وقام مركز شباب تله اليوم الأربعاء ، بتنفيذ ندوة دينية طلائع بعنوان ، (غزوات رمضان) ، وبحضور الشيخ عمر عبد الهادي مفتش الأوقاف بقرية دمشير ، محمد محمود عمار مشرف النشاط ، وذلك بمشاركة لفيف من اعضاء المركز ،حيث تخللت الندوة الدينية غزوات الرسول (ص) وصحابته خلال شهر رمضان ضد الكفار وإنتصار المسلمين على أعداء الله خلال الشهر المبارك.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.