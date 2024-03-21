محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة برج مخالف بحى غرب شبرا الخيمة

استكمل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولته الميدانية بمنطقة شبرا، وتابع أعمال إزالة برج مخالف متعدي على خط تنظيم شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية، والذى يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2، وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لمخالفته خط التنظيم وتعارضه مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابى.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائرى حيث تم إزاله ٩ ادوار وجاري إزاله الخمسة الطوابق المتبقية

كما تابع أعمال النظافة ورفع الأشغالات بشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا واسفل الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمه مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه واللواء شريف لطفي نائب رئيس شركة نهضة مصر والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.