حملات لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ الحملات المكثفة للقضاء على مسببات وناقلات الأمراض بالترع والمصارف ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، قامت بتكثيف اعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الـمراض .

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وضمن جهود مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، فى الحفاظ على صحة المواطنين ، و القضاء على مسببات وناقلات الأمراض ، واوضحت الدكتورة رندا خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض ، بمساحة 3314.6 كيلومتر2 ، بإستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش ، والرشاشات الظهرية ، بالإضافة إلى مكافحة القوارض على مساحة 2800 كيلومتر2 ، و تعفير مساحة 1300 كيلومتر2 لمكافحة الحشرات بإستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

واضافت خيري ، انه تم رش مساحة 104610 مترا من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا ، وتم فحص 902 عينة دم عشوائية، بالإضافة، الى فحص 4578 مجرى مائي بأطوال 6367 كيلومتر ، وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا ، واشارت انه تم عمل علاج ميكانيكي لعدد 12 مجرى مائي بأطوال 45 كيلومتر .

واوضحت ، انه تم فحص 30700 عينة بالعيادات الخارجية ، و فحص 13691 عينة عشوائية على مستوى المحافظة ، وذلك فى اطار مكافحة البلهارسيا ، لافتة إلى ان اجمالي عدد المفحوصين طفيليات معوية بلغ 19775 ، بالإضافة إلى فحص 1600 حالة طفيليات معوية بعد العلاج ، واشارت الى انه تم علاج 3832 حالة طفيليات معوية ، و 9 حالات بلهارسيا .

بالإضافة ، الى تنفيذ 68 زيارة إشرافية ومرور ، لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع ادارات المنيا الصحية ، و اشارت إلى انه تم تنفيذ عدد 2 تدريب عملى على اعمال مكافحة البلهارسيا والفحص المعملى والتسجيل بالدفاتر ، وتنفيذ 2 تدريب على اعمال مكافحة الملاريا ، و تدريب على اعمال مكافحة القواقع.