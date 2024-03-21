الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض بالمنيا

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ الحملات المكثفة للقضاء على مسببات وناقلات الأمراض بالترع والمصارف ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا  ، ان الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ، قامت بتكثيف اعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة  لناقلات  ومسببات الـمراض .

 

جاء ذلك بتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وضمن  جهود مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، فى الحفاظ على صحة المواطنين ، و القضاء على مسببات  وناقلات الأمراض ، واوضحت  الدكتورة رندا خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا،  أنه  تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض ، بمساحة  3314.6 كيلومتر2 ، بإستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش ، والرشاشات الظهرية ، بالإضافة إلى مكافحة القوارض على مساحة   2800  كيلومتر2 ، و تعفير مساحة   1300 كيلومتر2 لمكافحة الحشرات بإستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

 

واضافت خيري ، انه تم رش  مساحة  104610 مترا  من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض  الملاريا ، وتم فحص  902 عينة دم عشوائية، بالإضافة،  الى فحص  4578 مجرى مائي بأطوال 6367 كيلومتر ،  وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا ، واشارت انه تم عمل علاج ميكانيكي لعدد  12 مجرى مائي بأطوال 45 كيلومتر .

 

واوضحت ، انه تم فحص  30700  عينة بالعيادات الخارجية ،  و فحص 13691 عينة عشوائية على مستوى المحافظة ، وذلك فى اطار مكافحة البلهارسيا ، لافتة إلى  ان اجمالي عدد المفحوصين طفيليات معوية بلغ   19775 ، بالإضافة إلى فحص  1600 حالة طفيليات معوية بعد العلاج ، واشارت الى انه تم علاج   3832  حالة طفيليات معوية ، و  9  حالات  بلهارسيا .

 

بالإضافة ، الى تنفيذ   68 زيارة إشرافية  ومرور ،  لمتابعة سير العمل  بأقسام المتوطنة بجميع ادارات المنيا الصحية ، و اشارت إلى انه تم تنفيذ  عدد 2  تدريب عملى على اعمال مكافحة  البلهارسيا والفحص المعملى  والتسجيل بالدفاتر ، وتنفيذ  2  تدريب على اعمال مكافحة الملاريا ، و تدريب على اعمال مكافحة القواقع.

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