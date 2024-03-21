صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية بقرية الأسد

تضم سبعة تخصصات

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية الاسد بوحدة الاسد لطب الاسرة بمنطقة العامرية بالاسكندرية

والتي تبعد ٣٣ كم عن اقرب مستشفي عام ( مستشفى العامرية العام ). فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

من جانبها صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا و توليد - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٤ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ٨٦٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل حالتين إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة <<رشا فوزي>> منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٥٤ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٥٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٢ اشعة سينية علاوة على فحص ١٢٥ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٤٦٩ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.