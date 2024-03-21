20 أبريل.. امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية



اعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليه الأزهرية انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية في 20 ابريل المقبل.

واكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم خلال متابعته سير الدراسة بمعاهد إدارة أبو صوير الأزهرية، والتي ضمت معاهد( معهد فتيات عبدالرحمن لافي، معهد الصحابة الإعدادي الثانوي بنين، معهد الصحابة الابتدائي)،ان امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصفين الاول والثاني الاعدادي من المنتظر أن تنطلق في 20 ابريل وتستمر حتى 27 ابريل المقبل.فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائيةوالاعدادية في 15 مايو المقبل وتنتهي في 22 مايو من نفس الشهر .

و قام عبد الجواد بالمرور على الفصول الدراسية، ومتابعة المناهج الدراسية، وحجرات المعاهد، والتأكد من حضور الطلاب، واستعداد الطلاب لامتحانات الشهر المقرر عقدها يوم الأحد القادم.



و تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الاول والثاني الثانوي في 28 ابريل المقبل وتنتهي في 9 مايو المقبل .

فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في اول يونيو وتنتهي في 15 يوليو المقبل لشعبتي العلمي والأدبي.

ويعد قطاع المعاهد الأزهرية هو أحد قطاعات الأزهر الشريف، أنشأ طبقًا لقانون رقم 103 لسنة 1961 وهو عبارة عن مجموعة مدارس تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، تمثل البوابة الوحيدة للالتحاق جامعة الأزهر وفروعها، ويدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية إضافة لعلوم الدين الإسلامي وهي المواد الشرعية، وللمعاهد مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يختلف عن المدارس الحكومية، حيث يُراعى النموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويتجاوز عدد المعاهد الأزهرية لأكثر من عشرة الآف معهد في مختلف أنحاء مصر.