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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تصدير 54 ألف طن فوسفات للصين عبر ميناء سفاجا

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر  اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 73000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1267 شاحنةبضائع  و80 سيارة.

 شملت حركة الواردات 6000  طن بضائع عامةومتنوعة و617  شاحنةبضائع  و77  سيارة  بينما  شملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع عامةومتنوعة  و 650 شاحنة  بضائع و3 سيارات و يستعد ميناء سفاجا  البحري اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي PROSESSOR WENGER  ، الحرية1 ودليلة وتغادر الميناء السفينتين الحرية 2وبوسيدون اكسبريس و  السفينة  HEROIC  وعلي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الصين واستقبل الميناء بالامس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت  الميناء ثلاث سفن وهي  الحرية1 ، امل ودليلة ، كما تم تداول 3300  طن بضائع عامةومتنوعة  و 410 شاحنةبضائع  بميناء نويبع البحري  من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى  وسيناء .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.

 وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.
 

شهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.


ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة، مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
  
 

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