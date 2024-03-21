تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج ميكانيكياً

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه يتم دورياً اعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى التى تبلغ اطوالها 2008 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى.

واكد رئيس مياه سوهاج انه تم خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى تطهير 17012 متر طولى شبكات صرف صحى وعدد 677 مطبق بمركز طما و 70198 متر طولى شبكات وعدد 2296 مطبق بمركز طهطا و 15929 متر طولى شبكات و 668 مطبق بمركز جهينة و 20073 متر طولى شبكات وعدد 918 مطبق بمركز المراغة هذا بالاضافة الى 57148 متر طولى شبكات و 1924 مطبق بمركز سوهاج و 25200 متر طولى شبكات و 732 مطبق بمركز اخميم و 29050 متر طولى شبكات و1086 مطبق بمركز جرجا و 11852 متر طولى شبكات وعدد 483 مطبق بمركز ساقلتة وكذلك 2624 متر طولى شبكات وعدد 108 مطبق بمركز المنشاة و 17900 متر طولى شبكات وعدد 705 مطبق بمركز البلينا.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى مثل عدم إلقاء المخلفات وباقى الطعام للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها.

واوضح م. محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى انه تتم اعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى والكباش وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحى من المنازل الى محطات رفع الصرف الصحى وازالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحى لمنع وتقليل طفح الصرف الصحى.