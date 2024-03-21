تعرف على سبب تسمية سورة النحل بهذا الاسم (فيديو)

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أهمية سورة النحل، لافتًا إلى أن سورة النحل بها أمر إلهي بأداء الأمانة إلى أهلها، حيث قال المولى عزو جل عن سورة النحل: "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون".

سورة النحل نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو في الكعبة:

أضاف عمر هاشم، خلال برنامجه الرمضاني، “اقرأ”، المذاع على قناة صدى البلد، أن سورة النحل نزلت على رسول االله “صلى الله عليه وسلم” وهو في الكعبة، بعد أن فتح الله عليه مكة.

المولى عز وجل أراد أن يصلى رسول الله في الكعبة ليشكر ربه:

أشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن المولى عز وجل أراد أن يصلى رسول الله في الكعبة ليشكر ربه، مبينًا أن سورة النحل نزلت فيها أمر رباني للرسول، حيث قال تعالى وهو أعز من قائل: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين".

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، روى تفاصيل وقصة نبي الله هود عليه السلام، التي وردت في سورة باسمه بالقرآن الكريم.

وقال خلال برنامج “اقرأ”، المذاع على قناة صدى البلد، إن قصة هود عليه السلام بدأت بالرزق الذي تكلف به الرزاق ذو القوة المتين، مضيفًا أن السورة تبين أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.

ولفت إلى أن سيدنا هود كسائر الأنبياء مثل نوح ويوسف، بعثهم إلى أقوام بعينهم؛ فبعث هودا إلى عاد في قوله تعالى «وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا» وبعث الله، سيدنا صالح عليه السلام إلى ثمود، وبعث سيدنا شعيب إلى مدين، لكن عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسول “صلى الله عليه وسلم” قال «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، والعالمين يعني العالم كل ما سوى الله.

وأوضح، أنه في سورة هود بيان بأن الله تعالى تكلف بأرزاق خلقه، ولم يخلق الخلق دون أن يكون لهم رزق، حسبما جاء في قوله تعالى «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»، والدابة تعني كل ما يدب على الأرض، سواء إنسان، أو حيوان، أو حشرة.