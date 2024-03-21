ناقد فني: يوجد تنوع في الفئات العمرية للمشاركين بالموسم الدرامي الحالي

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن التنوع في الموسم الدرامي في رمضان 2024 تنوع كبير للغاية، بوجود أعمال شعبية وكوميدية وأكشن وأعمال مستوحاة من التاريخ، بجانب التنوع الكبير على مستوى اختيار الأجيال المشاركة في المسلسلات كأبطال، فنجد نجوما مخضرمين وشباب ونجوم الوسط والأدوار الثانية، كما أن هناك تنوعا كبيرا على مستوى المؤلفين والمخرجين ما بين أجيال مختلفة.

وأضاف "الكشوطي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنه يوم 16 رمضان ستنضم مجموعة كبيرة من أهم الأعمال المكونة من 15 حلقة مثل مسلسلات "جودر" و "فراولة" و "بقينا اتنين "، وتضم كبار النجوم.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائما ما تعتمد على في تقديم أعمالها أن يكون هناك قيمة كبيرة للأعمال المقدمة على المستوى الفكري، ففي السنوات الماضية كانت مجموعة الاختيار وغيرها من الأعمال التي أطلق عليها دراما الوعي.

وأوضح أن موسم دراما رمضان الماضي شهد "رسالة الإمام"، والتي تعد من الأعمال التاريخية، وهذا العام مسلسل "الحشاشين" وهو من وحي التاريخ ولكن قصة تصلح لكل زمان ومكان وفكرة كانت تحدث وحدثت في الوقت القريب وستحدث طوال وجود غسيل لعقول الشباب واستغلال الدين في أفكار وأشياء بعيدة تماما عن الدين.

جدير بالذكر أن الجمهور ينتظر هلال أيام قليلة عن بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وسيشاهد الجمهور عدد من المسلسلات الجديدة التى ستنضم لماراثون 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار:

تدور أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار” حول زوجين يعيشان قصة حب مُلهمة، وبعد أن يرزقا بمولودهما الأول، يكتشفا بعيد ميلاده السادس إصابته بسرطان الدم، ليقرر الطبيب المعالج إجراء عملية نقل نخاع العظم، ولكن تحدث مفاجاة وتتصاعد الأحداث فى إطار تشويقى

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألمى كفارنة، إخراج هانى خليفة.

مسلسل فراولة:

تظهر “نيللى كريم” بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

لمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد:

تدور أحداثه حول ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.

مسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل رحيل :

وتدور أحداثه حول شخصية "رحيل" التي تلازمها شخصية غامضة بشكل يومي، وتؤثر على مسار حياتها.

المسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل مليحة:

المسلسل تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى “مليحة”، كانت تعيش فى ليبيا بعد تركها فلسطين بسبب أحداث الانتفاضة عام 2000،و تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، ثم تحاول أسرتها العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب.

المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل كوبرا

الذى عاد به “محمد أمام” بعد غياب عامين،بشخصية شاب من منطقة شعبية، تدفعه الظروف لارتكاب خطأ ما، ليعيش بعدها حياة بشكلٍ مختلف تماماً عن حياته السابقة.

ويشاركه البطولة، كلّ من مجدي كامل، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومنة فضالي، وأحمد فتحي والعمل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.