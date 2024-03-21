بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات مارس.. تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، رسميًا، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، لـ66 وزارة وهيئة حكومية في الدولة.

ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، ينتهي في يوم 27 مارس 2024، وتصرف الزيادة الجديدة على المرتبات، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، ضمن مرتبات شهر مارس الجاري، بزيادة تصل لـ50%، ليصل الحد الأدنى للأجور نحو 6000 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

جدول صرف المرتبات بعد زيادة الأجور

- مرتبات مارس 2024 للدرجة السادسة 6 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الرابعة في مارس 7000 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

- مرتبات مارس 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12 ألفًا و200 جنيه.



أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024:



وفرت وزارة المالية عدة أماكن يتاح من خلالها صرف المرتبات للعاملين بقطاعات الدولة، ومنها صرف مرتبات شهر مارس 2024 والتى تصرف كما يلى:

يتاح صرف مرتبات شهر مارس 2024 اليوم الخميس عبر خلال فروع البنوك، او من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، او من خلال ماكينات الصرف الآلي «ATM».