تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس
حرصا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم إجابات عن كل ما يشغل قرائها، نقدم تقريرا عن أسعار الدولار اليوم الخميس ٢١ مارس، بالبنوك المصرية، وفق آخر تعاملات:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.9 ج.م
(-0.04)
47 ج.م
(-0.04)
46.8872 ج.م
(-0.1231)
47.0188 ج.م
(-0.1303)
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.94 ج.م
(-0.01)
47.04 ج.م
(-0.01)
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.9 ج.م
(-0.03)
47 ج.م
(-0.03)
46.9 ج.م
(-0.1)
47 ج.م
(-0.1)
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.9 ج.م
(-0.05)
47 ج.م
(-0.05)
46.85 ج.م
(-0.3)
46.95 ج.م
(-0.3)
46.93 ج.م
(-0.03)
47.03 ج.م
(-0.03)
46.87 ج.م
(-0.03)
46.97 ج.م
(-0.03)
47 ج.م
(-0.04)
47.1 ج.م
(-0.04)