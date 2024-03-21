الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

حرصا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم إجابات عن كل ما يشغل قرائها، نقدم تقريرا عن أسعار الدولار اليوم الخميس ٢١ مارس، بالبنوك المصرية، وفق آخر تعاملات:

البنكسعر الشراءسعر البيع 

 

المصرف العربى الدولى AIB 

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

البنك المصري الخليجي 

46.9 ج.م

(-0.04)

47 ج.م

(-0.04)

 

 

البنك المركزي المصري  

46.8872 ج.م

(-0.1231)

47.0188 ج.م

(-0.1303)

 

 

المصرف المتحد 

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

بنك قناة السويس

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

بنك مصر 

46.94 ج.م

(-0.01)

47.04 ج.م

(-0.01)

 

 

بنك CIB 

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

46.9 ج.م

(-0.03)

47 ج.م

(-0.03)

 

 

بنك الكويت الوطني NBK 

46.9 ج.م

(-0.1)

47 ج.م

(-0.1)

 

 

بنك الإسكندرية 

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

البنك العقاري المصري العربي

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

بنك الإستثمار العربي AIB 

46.9 ج.م

(-0.05)

47 ج.م

(-0.05)

 

 

كريدي أجريكول 

46.85 ج.م

(-0.3)

46.95 ج.م

(-0.3)

 

 

البنك الأهلي المصري 

46.93 ج.م

(-0.03)

47.03 ج.م

(-0.03)

 

 

بنك SAIB 

46.87 ج.م

(-0.03)

46.97 ج.م

(-0.03)

 

 

مصرف أبوظبي الإسلامي 

47 ج.م

(-0.04)

47.1 ج.م

(-0.04)

 
الجريدة الورقية