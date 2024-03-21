رياح وأمطار.. حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس الأيام المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها البلاد بدءا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة.



وكشفت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائلا للحرارة غائما على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو بارد على كافة الأنحاء.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى



وحذرت الأرصاد من أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربة على أغلب أنحاء البلاد يزيد من الشعور ببرودة الطقس.



شبورة على الطرق السريعة



وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية من اليوم وحتى الجمعة، على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية، اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.



ارتفاع الأمواج



بالنسبة للبحر الأحمر والمتوسط، فنشاط الملاحة البحرية معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.

أما اليوم الخميس فحركة الملاحة على المتوسط مضطربة والأمواج تتجاوز المترين.

