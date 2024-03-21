أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم
فيما يلي نستعرض معا أسعار العملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري، وفق تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 21 مارس:
أسعار العملات العربية بالجنيه المصري:
سعر الدينار الكويتي اليوم
شراء 152.0492
بيع 153.0675
سعر الريال السعودي
شراء 12.508
بيع 12.54
الدرهم الإماراتي
شراء 12.7875
بيع 12.8056
الدينار البحريني
شراء 123.1985
بيع 124.7811
الريال العماني
شراء 120.6892
بيع 122.1558
الريال القطري
شراء 11.9112
بيع 12.8973
سعر الدينار الأردني
شراء 65.7053
بيع 66.3797
أسعار العملات الأجنبية بالجنيه المصري:
اليورو اليوم
شراء 50.858
بيع 51.1263
الجنيه الإسترليني الآن
شراء 59.5307
بيع 59.8645
سعر الدولار الكندى في البنك الأهلي
شراء 34.4972
بيع 34.6778
الفرنك السويسري اليوم
شراء 52.6239
بيع 52.9975
الين الياباني(100)
شراء 30.9116
بيع 31.1911
سعر الدولار الاسترالي الآن
شراء 30.5608
بيع 30.7623