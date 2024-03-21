الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

فيما يلي نستعرض معا أسعار العملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري، وفق تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس 21 مارس:

أسعار العملات العربية بالجنيه المصري:

 

سعر الدينار الكويتي اليوم

شراء 152.0492

بيع 153.0675

سعر الريال السعودي 

شراء 12.508

بيع 12.54

الدرهم الإماراتي

شراء 12.7875

بيع 12.8056

الدينار البحريني

شراء 123.1985

بيع 124.7811

الريال العماني

شراء 120.6892

بيع 122.1558

الريال القطري

شراء 11.9112

بيع 12.8973

سعر الدينار الأردني

شراء 65.7053

بيع 66.3797

أسعار العملات الأجنبية بالجنيه المصري:

اليورو اليوم

شراء 50.858

بيع 51.1263

الجنيه الإسترليني الآن

شراء 59.5307

بيع 59.8645

سعر الدولار الكندى‏ في البنك الأهلي

شراء 34.4972

بيع 34.6778

الفرنك السويسري اليوم

شراء 52.6239

بيع 52.9975

الين الياباني‏(100)

شراء 30.9116

بيع 31.1911

سعر الدولار الاسترالي الآن

شراء 30.5608

بيع 30.7623

 

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