الفروسية يُعلن تشكيل لجنة تطوير سباقات القدرة والتحمل

أعلن الاتحاد المصري للفروسية ، تشكيل لجنة لتطوير رياضة فروسية القدرة والتحمل.

وتأتي اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عبدالله النقراشي ، وبعضوية كلا من اللواء عاطف العطار ، شيري كالي ، أحمد عبد القادر ، ومحمود بدر.

ومن أن تبدأ اللجنة بسباق تجريبي مقرر إقامته ٢٠ أبريل المقبل بمنطقة سقارة ،تمهيدا لبدء موسم القدرة والتحمل ، تحت رعاية الاتحاد المحلي للفروسية خلال شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد آخر ، تقدم اتحاد الفروسية بالتعازي لأسرة المهندس عمرو فوزي ، الفارس و المدرب بنادي سبورتنج .

داعين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.