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الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفروسية يُعلن تشكيل لجنة تطوير سباقات القدرة والتحمل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد المصري للفروسية ، تشكيل لجنة لتطوير رياضة فروسية القدرة والتحمل.

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الفروسية يُنعي عمرو فوزي مدرب سبورتنج

وتأتي اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عبدالله النقراشي ، وبعضوية كلا من اللواء عاطف العطار ، شيري كالي ، أحمد عبد القادر ، ومحمود بدر.

ومن أن تبدأ اللجنة بسباق تجريبي مقرر إقامته ٢٠ أبريل المقبل بمنطقة سقارة ،تمهيدا لبدء موسم القدرة والتحمل ، تحت رعاية الاتحاد المحلي للفروسية خلال شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد آخر ، تقدم اتحاد الفروسية بالتعازي لأسرة المهندس عمرو فوزي ، الفارس و المدرب بنادي سبورتنج .
داعين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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