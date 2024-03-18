الفروسية يُنعي عمرو فوزي مدرب سبورتنج

نعى الاتحاد المصري للفروسية عمرو فوزي ، الفارس و المدرب بنادي سبورتنج ، مقدما عبارات التعازي والمواساة لأسرة المدرب الراحل.

داعين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوانين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

على صعيد آخر ، تقدم الاتحاد المصري للفروسية برئاسه الدكتور إسماعيل شاكر ، بالتقدير إلى الفارس نائل نصار علي الاداء الرائع و متمنيًا دوام التوفيق و النجاح لكل فرسان مصر المحترفين بالخارج .

وأوضح شاكر ان الاتحاد حريص على التواصل المستمر والتنسيق الكامل مع اللاعب من أجل الاستعدادا الجيد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس والسعي لتحقيق أول ميدالية لمصر فى الاولمبياد فى لعبة الفروسية.

وأشار اسماعيل شاكر ان فوز نائل نصار بفضية بطولة الجائزة الكبري ينعش آمال مصر فى التتويج بمدالية تاريخية فى أولمبياد باريس فى ظل تتويج بطلنا بالفضية فى وجود عمالقة اللعبة.

كما تمكن نائل نصار ايضا من الفوز بالمركز السابع في ارتفاع 150 سم في بطولة ويلنجتون بولاية فلوريدا فئه الخمسة نجوم - علي الجواد ايجور .

ونجح الفارس عمرو جمال في الفوز بالمركز الثاني في ارتفاع ال 145 سم في بطولة الفرسان الدوليه فئه الثلاث نجوم بابوظبي - الامارات علي الجواد جيرلي في الثالث من مارس الجاري.