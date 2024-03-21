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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جددي سفرتك وحضري الفول الأخضر بالزيت على السحور

الفول الأخضر
الفول الأخضر

الفول الأخضر من الأكلات التي لا يعرف الكثير طريقة تحضيرها، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالزيت كوجبة سحور مختلفة ولذيذة.

 

الفول الأخضر

طريقة عمل الفول الأخضر بالزيت

المقادير

- فول أخضر : 300 غراماً (طازج)

- الماء : ليتر

- ملح : نصف ملعقة كبيرة

- سكر : نصف ملعقة كبيرة (أبيض)

- زيت الذرة : ربع كوب

- الثوم : 6 فصوص

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة ناعم)

- فلفل أسود : رشّة

 

طريقة التحضير

في قدر من الماء المملح على النار ضعي الفول الأخضر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج ويصبح طرياً.

سخني زيت الذرة في قدر على نار متوسطة، وأضيفي الثوم وقلبي لعدة دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الكزبرة، والفول المسلوق، والفلفل الأسود، وقلبي المكونات ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لحوالي 10-15دقيقة.

اسكبي الفول الأخضر في طبق التقديم، وزينيه بالكزبرة المفرومة، وقدميه ساخناً.

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