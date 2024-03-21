من مطبخك.. حضري الكريب بالجبن الرومي

الكريب بالجبن الرومي من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها للسحور، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك.

طريقة عمل الكريب بالجبن الرومي

المقادير

- ماء بارد : ثلثان الكوب

- دقيق : كوب

- حليب : ثلثان الكوب (بارد)

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الجبن الرومي : كوب (مبشور)

- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

‏ضعي الماء، والحليب، والدقيق، والبيض، والزبدة، والملح، في الخلاط.

اخلطي المكونات حتى تحصلى على عجينة متجانسة.

غطي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

حمّي مقلاة واسعة على النار، ثم ضعي مقدار من عجينة الكريب.

قلبي عجينة الكريب حتى تنضج من الجهتين.

كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين.

ادهني الكريب بالخردل ثم قومي بتوزيع الجبن ولفيها.

ضعي الكريب في صينية فرن، واخبزيه لمدة 12 دقيقة في الفرن، وقدميه ساخناً.