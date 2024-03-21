كريم عبد العزيز ومحمد رجب يسترجعان ذكريات "الباشا تلميذ" فى الحشاشين

على الرغم من جدية “مسلسل الحشاشين” الذى يتناول قصة أشهر طائفة اغتيالات فى التاريخ، إلا أن كواليسه لم تخلى من الضحك والمرح بين أبطاله أثناء التصوير.

ضحك كريم عبد العزيز ومحمد رجب فى الحشاشين:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو طريف من كواليس تصوير أحد مشاهد “مسلسل الحشاشين”، للفنان كريم عبد العزيز ومحمد رجب.

ظهرا في الفيديو وهما يمزحان أمام الكاميرا بإفيهات من فيلم "الباشا تلميذ" الذي تشاركا في بطولته عام 2004، وقال محمد رجب: أنا كان نفسي اعمل حاجة صح"، ليرد عليه كريم عبد العزيز: "وعملناها... تخيلوا هم دول بتوع الباشا تلميذ شوفوا الزمن".

يبدأ عرض “مسلسل الحشاشين” على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

ويتم عرضه على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.