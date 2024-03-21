عبد الجليل: علينا إحترام وجهة نظر حسام حسن الفنية

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن أي لاعب يتمنى الانضمام لصفوف منتخب مصر، ومن الصعب أن يهرب حسين الشحات أو يدعي الإصابة لكي يغادر المعسكر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك نقطة تمثل علامة استفهام، بخروج حسين الشحات وبقاء كوكا في صفوف المنتخب حتى الآن رغم عدم جاهزية الأخير أيضا، وكان الأفضل خروجهما سويًا وعلاج اللاعبين يكون في النادي أفضل، واعتقد أن حسام حسن كان يعتقد أن كوكا سيكون جاهزًا، لكنه فوجئ بإصابته ولم يستطع استبعاده".

وأضاف: "هناك دعم كبير لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حاليًا، والوضع الأن مختلف ويجب احترام وجهات النظر الفنية".

وواصل: "منتخب نيوزيلندا يمتاز بالقوة في الالتحامات، ولكن ليس لديهم لاعبين كبار حاليًا، ولكن منتخب مصر يتفوق دائما بالمهارة وقدرات اللاعبين جيدة، ونستطيع التعامل بالمهارة مع المنتخبات اصحاب القوة البدنية".

وأكمل: "كنت اتوقع انضمام محمد إبراهيم لاعب سيراميكا لصفوف منتخب مصر في المعسكر الحالي، وهناك لاعبين أخرين من الممكن ضمهم مستقبلا".

وحول تشكيلة منتخب مصر، قال: "أبوجبل، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد شكري، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، تريزيجيه، مصطفى محمد".