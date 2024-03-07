بسيوني: ناصر منسي أفضل من الجزيري لقيادة هجوم الزمالك في القمة

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر خارج التوقعات بعيداً عن نتائج الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.



وقال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن ناصر منسي أفضل من الجزيري لقيادة هجوم الزمالك في القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر ".



وتابع بسيوني: "حكم مباراة القمة على أعلى مستوى وأتمنى أن تخرج المباراة بشكل لائق بالكرة المصرية والعربية".