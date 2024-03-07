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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بسيوني: ناصر منسي أفضل من الجزيري لقيادة هجوم الزمالك في القمة

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر خارج التوقعات بعيداً عن نتائج الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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نهائي كأس مصر.. موعد الإجتماع الفني لقمة الأهلي والزمالك


وقال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن ناصر منسي أفضل من الجزيري لقيادة هجوم الزمالك في القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر ".


وتابع بسيوني: "حكم مباراة القمة على أعلى مستوى وأتمنى أن تخرج المباراة بشكل لائق بالكرة المصرية والعربية".

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