لسحور صحي.. طريقة تحضير مناقيش باللبنة والخضار

مناقيش باللبنة والخضار من الأكلات الصحية التي يمكنك صنعها كوجبة سحور صحية وشهية، فتحتوي على نسبة عاليه من الكالسيوم ومضادات الأكسدة الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

مناقيش باللبنة

طريقة عمل مناقيش باللبنة والخضار

المقادير

- لبنة : 200 جم

- دقيق : كوب

- ملح : ملعقة كبيرة

- سكر : ربع ملعقة صغيرة

- خميرة : رشّة

- الماء : كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة

- زيتون أسود : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (صغيرة الحجم / مقطعة شرائح)

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، والماء، وزيت الزيتون في وعاء، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة القوام.

افردي العجينة بالنشابة جيداً وضعيها في صينية فرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وأدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 6 دقائق.

ادهني اللبنة على العجين بالتساوي، ثم وزعي الطماطم، والنعناع الطازج، والزيتون الأسود، وزيت الزيتون وقدميها.

فوائد زيت الزيتون

يساعد في الحفاظ على وزن صحي وزيادة مضادات الأكسدة

على الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في الحفاظ على السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية. وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك العالي لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي الواقع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن وزيادة عدد مضادات الأكسدة ، خاصة عندما يتم دمجه مع نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي معطل يسبب الكثير من الالتهاب والتورم والألم حول المفاصل وأعضاء الجسم، وجد أن زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات، وقد ثبت أنه يساعد الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي جنبًا إلى جنب مع مكملات زيت السمك.

صحة القلب والأوعية الدموية

أظهرت إحدى الدراسات أن زيت الزيتون يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في علاج تصلب الشرايين ، هناك أيضًا معدل وفيات أقل بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية في البلدان الأوروبية المتوسطية مقارنة بالدول الغربية ، مما يشير إلى أن زيت الزيتون يلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب والأوعية الدموية لأن زيت الزيتون جزء كبير من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يساعد في الواقع في قتل الخلايا السرطانية ، وكذلك منع السرطان من خلال مضادات الأكسدة الغنية بزيت الزيتون.