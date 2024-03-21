ناقد رياضي: إتهام الشحات بالهروب من المنتخب غير مقبول

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه لا يجوز اتهام أي لاعب بالهروب من منتخب مصر، وتحديد أي لاعب مصاب يكون من جانب الجهاز الطبي، مشيرًا إلى أن حسين الشحات بالفعل يعاني من شد عضلي، والجهاز الفني لمنتخب مصر تواصل مع مسئولي الأهلي وبعدها تم الاعلان عن استبعاده.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا يوجد أي مبرر من الأساس لهروب حسين الشحات من منتخب مصر، واللاعب لم يطلب من الأساس مغادرة معسكر منتخب مصر، والقرار كان من حسام حسن المدير الفني".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين لا يكون لها دور مع منتخب مصر، وتدعي الإصابة من أجل مغادرة المعسكرات، لكن في حالة حسين الشحات فهو برئ تمامًا من قصة الهروب، ومغادرته للمعسكر بقرار من الجهاز الفني".

وتابع: "من الواضح أنه لا يوجد اي تنسيق بين منتخب مصر والأجهزة الطبية بالأندية، والدليل كوكا ومصطفى شلبي، كما يجب ان يكون هناك دور واضح للمنسق الاعلامي وتوضيح المعلومات التي يكون عليها جدال للاعلام، ولا يجب القاء اللوم على الجهاز الفني في عدم الرد على اتصالات البعض، في ظل كثرة الاصدارات الاعلامية المختلفة".

وأشار إلى أنه توقع تألق امام عاشور مع النادي الأهلي، وانه سيصنع تاريخ كبير مع القلعة الحمراء. مشيرا إلى أن كثرة مشاركات زيزو في الملعب وراء اصابته الأخيرة، وتراجع مستواه في بعض الأحيان، بسبب الاصرار على خوضه كل المباريات.

وتابع: "حسام حسن سوف يبدأ بما انهى به فيتوريا في تشكيل منتخب مصر، لكن من الصعب مشاركة مصطفى شوبير اساسيا وفقا لمعلومة مؤكدة، وفي الغالب سيلعب أبوجبل في حراسة مرمى منتخب مصر بسبب خبراته الدولية".