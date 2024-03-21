محمود ياسين جونيور يدخل السجن في محارب

كلما حاول محمود ياسين جونيور أن يجد لنفسه مخرجاً بعيداً عن أهله، يجد نفسه متورطاً في المزيد من المشاكل، وآخرها إلقاء القبض عليه ودخوله السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الذي يعرض على قناة CBC ومنصة جوّي.

يتورط إبراهيم مرة أخرى في إحدى المصائب التي يوقع نفسه بها ظناً منه أنه يفعل الصواب، فقد تم إلقاء القبض عليه بعد تورطه في قضية الاتجار في المخدرات، بعد انسياقه وراء نصيحة صديقه الذي باعه.

بينما يواجه إبراهيم نتيجة أفعاله غير المسؤولة، يحاول أعداء محارب استغلال هذه الظروف ضده، هل يجد إبراهيم طريقه للخروج من هذه الورطة؟ أم يصبح السلاح الجديد الذي يستخدمه أعداء شقيقه محارب ضده؟

تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يتورط في قضية تغير مسار حياته، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.