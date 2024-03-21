لقاء الخميسي: مبقتش صديقة ريهام حجاج عشان المقارنة بتفسد الصداقة

أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن حبها الشديد لوالدها، مؤكدة أنها مازالت تتحدث معه رغم وفاته قائلة: "بكلم والدي وبيرد عليا، انا بكلمه في الكتابة عندي كشاكيل بكتب فيها، انا بعرف اكتب ومفروض كنت ابقى مؤلفة، وبيبعتلي رسايل في علامات حواليا لأني بركز جدًا في التفاصيل".

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مبقتش صديقة ريهام حجاج، عشان المقارنة حاجة بتفسد الصداقة، اني اقارن نفسي بيكي مش حلو، ووارد نرجع اصحاب تاني، لان اللي بيحب ميعرفش يكره".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.