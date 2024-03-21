الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صابرين تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "مسار إجباري" (فيديو)

صابرين
صابرين

قالت الفنانة صابرين أنها رفضت الكثير من الأعمال الفنية خلال الـ 4 سنوات الماضية، معقبة: "أول ما تعرض علي سيناريو مسلسل مسار إجباري  وقرأت أول 3 حلقات حبيته".

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وأضافت صابرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية" مساء اليوم الأربعاء،  أنها لا تقدم ولا تقبل تقديم إي عمل فني إلا إذا كانت ترى أن الشخصية التي ستقدمها سيصدقها الجمهور.

أحمد داش وعصام عمر ناجحين جدا

وعن بطولة الفنان أحمد داش وعصام عمرو لمسلسل مسار اجباري، قالت الفنانة صابرين: "إحنا اتعلمنا كتير ولازم نعرف أن مصر ولادة وأحمد داش وعصام عمر ناجحين جدا".

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