ياسمينا العبد تعاني من تحكمات والدتها صابرين في "مسار إجباري"

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري، وظهرت ياسمينا العبد في المسلسل وهي تعاني من والدتها (صابرين) بسبب تحكمها الزائد فيها ويدافع عنها دائما شقيقها علي ( عصام عمر) أمام والدتها.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري وقنوات عرضه

مسلسل "مسار إجباري" يعرض يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، وتقوم ياسمينا العبد بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود ياسمينا بعد موسم رمضان لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا. والعرض على منصة نتفلكس. المسلسل بطولة هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري. وقد شاركت الفنانة ياسمينا العبد مؤخراً في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان " In Bloom" التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. حيث تقوم ياسمينا العبد بدور "فاي" بفيلم بعنوان "Period" من تأليف وإخراج نيكول تيني (الولايات المتحدة) والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً. يذكر أن أحدث أعمالها العربية مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي