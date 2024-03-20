بلال مظهر يتقدم للمنتخب الأولمبي بالهدف الأول أمام الإمارات

نجح منتخب مصر الأولمبي في تسجيل هدف التقدم في شباك نظيره الإماراتي لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً

ونجح البديل بلال مظهر في خطف هدف التقدم لمنتخب مصر الأولمبي بطريقة رائعة في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - كريم الدبيس

الوسط: محمود جهاد - محمود صابر - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.