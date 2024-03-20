جزائري ومخرجه مصري.. مسلسل الرهان يثير الجدل

تصدر مسلسل ” الرهان ”، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و عبر موقع التغريدات الصغيرة X، ضمن الدراما الجزائرية، ويتم دبلجته بلهجات سورية ومصرية وعرضه على منصات متعددة.

ويتناول المسلسل الرهان موضوعات جديدة وتم تسويقه لقنوات عربية مختلفة مثل قناة السومرية، ويتميز المسلسل بتعاون مصري-جزائري في الإنتاج.

ويدور مسلسل الرهان في إطار تشويقي، حيث يغوص البطل (عيسى زياني) في دهاليز المؤامرات العائلية والأسرار المخفية وسط مجموعة كبيرة من الألغاز المعقدة، عقب خروجه من السجن بعد فترة قضاها بداخله.

ويجمع المسلسل نخبة من نجوم الدراما الجزائرية مثل عبد القادر جريو، عباس زحماني، جميلة عراس، أيوب عمريش، زهرة حركات، وغيرهم، ويعكس تعاونًا فنيًا يطمح لاستقطاب جمهور واسع.

وعبر مُخرج العمل المصري محمود كامل، عن سعادته بالتعاون في هذا المشروع الجديد، مُؤكدًا أهمية تقديم أفكار درامية متنوعة تلبي تطلعات الجمهور الجزائري والعربي.