مسلسل محارب الحلقة 10| محاول قتل حسن الرداد

شهدت احداث مسلسل محارب الحلقة10، باستمرار التحقيقات في قضية قتل ماجد المصري في دور رجل الأعمال محمود العزازي، والذي يمثل دور والد رامي العزازي الشاب الذي قتل والدة حسن الرداد في دور محارب، وفي محاولات عديدة لأحمد زاهر في دور حسام المحامي لتلفيق قضية لمحارب، قام بشراء العديد من الشهود للإدلاء بشهادة زور ضد محارب بأنه هو القاتل، وهذا ما ظهر في ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب، بشهادة خفير المخزن المجاور والتي تدين محارب.

وفي ملخص الحلقة 10 مسلسل محارب كان هناك محاولة لقتل حسن الرداد للأخذ بالثأر، إذ دخل عليه ابن عمه أثناء نومه ممسكا في يده سكين في محاولة منه لقتل محارب، ولكن يشعر محارب بحركة في الغرفة ما يجعله يفيق قبل أن يقوم ابن عمه بقتله، ثم الدفاع عن نفسه وكشف وجه الملثم الذي حاول قتله، ليكتشف أنه راجح ابن عمه، ثم يدخل أحد أبناء عمومته الآخرين ليمنعه من قتله، وعند معرفة جدته الكبيرة بذلك قامت بمعاتبته على ذلك.

مسلسل محارب

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 9

وخلال ملخص الحلقة 9 مسلسل محارب، عاد محارب إلى عائلته الصعيد مقدما لهم كفنه وطالبا منهم الأمان له ولأخوته الذين تفرق شملهم في القاهرة بعد دهس والده وضغط رجل الأعمال عليهم، لكن أبناء عمومتهم رفعوا في وجهه السلاح وكادوا يقتلوه، ولم يسكت بنادقهم سوى صوت الكبيرة جدتهم "سماء إبراهيم" التي أجبرت أبناء عمومته على الصلح مع محارب ووضع أيديهم في يده، ووعدته أن تقف بجانبه للحصول على حق والدته.



وخلال مسلسل محارب الحلقة 9 يهرب محارب إلى عائلته في الصعيد والذين يطاردوه بثأر على والده، وعندما يصل إليهم لا يقبلونه ويرفعون سلاحهم في وجهه للأخذ بثأر والدهم لكنه يقدم له كفنه واعتذاره ورغم عدم قبولهم الكفن والاعتذار وإصرارهم على قتله إلا أن صوت جدتم "سماء إبراهيم" يوقفهم عن قتل محارب وتقبل منه الكفن وتصلحه على أبناء عمومته وتعده بأن تقف بجانبه من أجل الحصول على حق والداته والنجاة من القضايا المتهم فيها ظلما، حيث لا تؤمن بالثأر.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 10

يعرض يوميا مسلسل محارب على CBC دراما في المواعيد التالية:

عرض الحلقة 10 في المرة الأولى من مسلسل محارب الساعة 10:30 مساءً اليوم.

- عرض الحلقة 10 في المرة الثانية من مسلسل محارب الساعة 1:30 صباحا.

- تُعرض الحلقة 10 في المرة الثالثة من مسلسل محارب الساعة 9 صباح الغد.



أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.