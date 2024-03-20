ILCazar تدشن أحدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة ..«The Crest» بالشراكة مع «UDC الإماراتية»

أعلنت شركة IL Cazar عن إطلاق مشروعها الأحدث بالقاهرة الجديدة وهو مشروع The Crest على مساحة 158 فدانًا بإجمالى استثمارات يصل لـ30 مليار جنيه ليكون المشروع بمثابة أولى خطوات التعاون مع شركة UDC الإماراتية للتطوير العقارى، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر ضمن فى إطار اتفاقية الشراكة بين الطرفين التى تم توقيعها فى ديسمبر الماضى 2023.

وأفادت الشركة فى بيان صحفى أن مشروع The Crest يتميز بموقعه الاستراتيجى المتميز عند تقاطع شارع التسعين الجنوبى والطريق الدائرى الأوسطى، مما يجعله واحدًا من أبرز المشروعات بمنطقة شرق القاهرة على ثلاث مراحل، توفر كل منها مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتنوع ما بين الفيلات المميزة والمستقلة والتاون هاوس والوحدات الكواترو والشقق، بالإضافة إلى منطقة تجارية متخصصة، ليكون المشروع تمثيلًا حقيقيًا لالتزام شركة IL Cazar بتطوير مشروعات عقارية على أعلى قدر من الجودة بما يناسب ويلبى متطلبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة .

وأشارت الشركة الى أنه من المقرر أن تنتهى أعمال البناء بمشروع The Crest فى غضون ثلاث سنوات ونصف على أن تبدأ عمليات التسليم فى 2027 حيث تستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية من المشروع بقيمة 60 مليار جنيه .

وأكدت الشركة على أن تنفيذ مشروع The Crest سيكون وفقاً لأحدث المعايير العالمية حيث تخطط الشركة على تسويق المشروع محليًا وعالميًا كجزء من التزامها الشديد على دعم جهود الدولة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز صناعة العقار المصري.

ويوفر المشروع مجموعة من وسائل الراحة والمميزات الحصرية التى من شأنها تحسين نوعية الحياة لقاطنيه، ومنها Clubhouse كمنطقة خاصة للتواصل الاجتماعى والترفيه، إضافة إلى ما سيتمتع به سكان المشروع ورواده من إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، بما فى ذلك المطاعم والهايبر ماركت والصيدلية، وكل ذلك داخل مبانى المشروع.