سحور صحي.. طريقة تحضير الجرانولا بالزبادي والمكسرات

الجرانولا من الأكلات الصحية التي تساعدك على الحفاظ على صحتك، فيمكن أن يتناولها مريض السكري أو إذا أردتي خسارة الوزن في رمضان، فتمد الجسم بالفيتامينات والطاقة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالزبادي والمكسرات.





طريقة عمل الجرانولا

المقادير

- زبادي : 200 جم

- جرانولا : 100 جراماً

- عين جمل : 10 جم

- لوز : 20 جراماً

- حبوب الشيا : 20 جراماً

- مربى الفراولة : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الزبادي في طبق التقديم.

أضيفي على اللبن الجرانولا، والجوز، واللوز.

وزعي مربى الفراولة.

زيني الجرانولا بالعسل وحبوب الشيا ثم قدميه فوراً.



فوائد تناول الجرانولا

الحماية من السرطان

تحتوي على مضادات الأكسدة (مثل فيتامين E) التي تقلل من الجذور الحرة المسبب الأساسي للسرطان، وفيتامين ج الذي يحفز جهاز المناعة لتكوين خلايا الدم البيضاء مما يحمى من الإصابة بالسرطان.

إنقاص الوزن

غنية بالألياف؛ فتُعطي شعوراً بالشبع والامتلاء لفترة أطول وتقلل الشهية بتثبيط هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يجعل الجسم يشعر بالجوع.

وتحتوي أيضاً على نسب منخفضة من الصوديوم والكوليسترول، وهما من مسببات السمنة المزمنة.

تنظيم مستوى السكر بالدم

لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والمنجنيز الذي يحافظ على مستوى السكر في الدم بتنظيم إفراز الأنسولين في الجسم خاصة الأشخاص المصابين بالسمنة أو مقدمات السكري.



يقلل من مستويات الكوليسترول

يحتوي الشوفان والجرانولا على مركب يسمى بيتا جلوكان، والذي ثبت أنه يقلل من مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة أو الكوليسترول الضار.

يؤدي الكوليسترول الضار إلى انسداد الأوعية الدموية ويمكن أن ينتج عن ذلك الإصابة بأمراض القلب أو مشاكل صحية أخرى.

تعزز صحة الأمعاء

تحتوي بعض الحبوب في الجرانولا على الألياف الغذائية والبريبيوتك، والتي قد تزيد من مستويات بكتيريا الأمعاء الصحية مقارنة بالحبوب المصنوعة من الحبوب المكررة.