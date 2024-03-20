موعد مباراتي الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

يلتقي الفريق الأول بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 مارس الجاري ، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدراليه الأفريقية.

وتكون مواجهة الإياب بين الفريقين مساء يوم السابع من أبريل المقبل ، على أن تقام المباراتين بالقاهرة.

على صعيد متصل ، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد أحمد رفاعي ومحمد صلاح ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي للتدريبات الأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي، كما قام الجهاز الفني بتصعيد علي عبد المجيد لاعب فريق الشباب مواليد 2006 للتدريبات بالإضافة إلى أحمد جمال حارس مرمى فريق مواليد 2006.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد صلاح في مركزي المهاجم والجناح، بينما يلعب علي عبد المجيد في مركز الدفاع، يأتي تصعيد الرباعي في إطار سياسة الجهاز الفني للعناصر المميزة بقطاع الناشئين.