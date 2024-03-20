«ريتال» تستحوذ على «سنتر بوينت» بمشروعها «هارمونى تاور» فى العاصمة الإدارية

استحوذت مجموعة ريتال للتطوير العقاري والتنمية السياحية Retal Developments بالكامل على شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري ومشروعها «هارموني بيزنس كومبليكس» Harmony business complexبالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبهذا الخصوص قال سعيد حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة ريتال للتطوير العقاري والتنمية السياحية، إنه فى إطار خطتها التوسعية أنجزت الشركة صفقة الاستحواذ على شركة سنتر بوينت للتطوير العقاري وهي أحد الشركات العاملة في السوق العقاري المصري، مما يعزز من توسع شركة «ريتال» فى مجال الاستثمارات العقارية بالسوق المصري.

وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة في السوق العقاري المصري بقيمة استثمارية تتخطى ثلاثة مليارات جنيه مصري، بمشروعات متنوعة مختلفة سكنية وسياحية منها مشروعات قائمة بالفعل مثل فندق ريتال فيو العين السخنة وفندق ومنتجع ريتال فيو في الساحل الشمالي، كما تستهدف الشركة طرح عدد من المشروعات المختلفة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد سعيد حسن، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية توسعية تستهدف من خلالها تنويع محفظة مشروعاتها والتواجد في مناطق مختلفة داخل جمهورية مصر العربية لتلبي كافة متطلبات عملائها الاستثمارية، كما أنها بصدد فتح اسواق اخرى لها في السعودية والخليج.

وأعلن عن أنه جارٍ فتح البيع بمشروع «هارموني بيزنس كومبليكس» Harmony business complex، والذي تم الاستحواذ عليه بخطط وأساليب تتماشى مع متطلبات السوق العقاري والخطة الاستراتيجية لريتال، وفي خلال الأسابيع المقبلة ستعلن الشركة في مؤتمر صحفي موسع عن خططها ورؤيتها لمشروع هارموني.

ويعتبر مشروع هارمونى بيزنس كومبلكس - HarmonyBusiness Complex، أحد أهم المشروعات التجارية الإدارية بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 2704 مترا مربعا، فى القطعة رقم mu2-59، مكون من دور أرضي و10 أدوار متكررة، ويطل على 3 نواصي مختلفة تجعل كل وحدة تتمتع بإطلالة على فيو مفتوح ومختلف، ومن المخطط بدء تسليم المشروع في سبتمبر 2026.