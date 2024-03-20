أسامة خليل يكشف سر رفضه اللعب للزمالك (فيديو)

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه حرص على غرس البعد الديني في أبنائه، موضحا أن أبنائه الثلاثة ولدوا في أمريكا وما زالوا يعيشون بها

سبب رفضه اللعب للزمالك

وكشف أسامة خليل، خلال حواره ببرتامج برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم سبب رفضه اللعب للزمالك، وتصريحه بأنه يفضل الانضمام للنادي المصري، قائلا: أنا بورسعيدي، وكنت أريد العودة إلى الإسماعيلي بعد احترافي ولكن الدراويش كان قادرا على دفع 120 ألف دولار لمدة 6 أشهر للأمريكان.

وأضاف أسامة خليل: "الحاج سيد متولي أخذ زمام المبادرة ودفع المبلغ المطلوب للأمريكان وانضممت للنادي المصري، وكنت فرحان لعودتي للعب وسط أهلي وناسي وفي مسقط رأسي ببورسعيد".