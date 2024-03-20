أسامة خليل يبكي على الهواء (فيديو)

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن والده كان قاسيا جدا عليّه وفي نفس الوقت عطوفا، فكان يهتم جدا بتنمية البعد الثقافي لديه فكان حريصا على استكمال دراسته وتفوقه.

أسامة خليل: والدي كان شخصية حنونة وجميلة



وبكى أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم،بعد عرض صورة والده الراحل، قائلا:" والدي كان شخصية حنونة وجميلة وعطوفة الله يرحمه، واحشني جدا.

وتابع أسامة خليل: "اصطحبني والدي وأنا في الصف الثاني الإعدادي إلى محل جزارة وهددني بالعمل جزارا حال فشلي في الدارسة، فكان درسا في منتهى العنف الأبوي الذي يدعو للإصلاح مما أثار الزعر بداخلي فكان التهديد إيجابيا والتزمت دراسيا وتفوقت وكنت واحد من أفضل عشرين طالبا على مستوى محافظة بورسعيد.