الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النقاد الرياضيين تُعلن تنظيم دورة رمضانية بملاعب مركز شباب الجزيرة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين ، إقامة الدورة الرمضانية لرابطة النقاد لعام ٢٠٢٤ بمركز شباب الجزيرة.

txt

نجم الأهلي السابق: حسام حسن لديه قناعة فنية بـكوكا والشامي

وأشارت إلى أنه سيتم خلال وقت لاحق تحديد موعد القرعة وافتتاح الدورة بعد الانتهاء من جمع الاسماء. على ان يكون الافتتاح الأسبوع المقبل .

كما تم تشكيل لجنة لإدارة و تنظيم دورة رابطة النقاد الرياضيين و إجراء القرعة و النظر في أي أمور خاصة بالدورة و الإشراف على المباريات منذ بداية منافساتها و حتى حفل الختام.

و تضم اللجنة الزملاء (محمد باهي و محمد فاروق هندي و عادل عزام وأحمد محمدي و محمود الشيخ و محمد تركي) بجانب الزملاء من المكتب التنفيذي هشام أبو حديد و محمد غبن و عبدالحميد فراج.

مواد متعلقة

بمشاركة 15 فريق.. النادي الأهلي بالأقصر ينظم البطولة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
الجريدة الورقية