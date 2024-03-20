النقاد الرياضيين تُعلن تنظيم دورة رمضانية بملاعب مركز شباب الجزيرة

أعلنت رابطة النقاد الرياضيين ، إقامة الدورة الرمضانية لرابطة النقاد لعام ٢٠٢٤ بمركز شباب الجزيرة.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال وقت لاحق تحديد موعد القرعة وافتتاح الدورة بعد الانتهاء من جمع الاسماء. على ان يكون الافتتاح الأسبوع المقبل .

كما تم تشكيل لجنة لإدارة و تنظيم دورة رابطة النقاد الرياضيين و إجراء القرعة و النظر في أي أمور خاصة بالدورة و الإشراف على المباريات منذ بداية منافساتها و حتى حفل الختام.

و تضم اللجنة الزملاء (محمد باهي و محمد فاروق هندي و عادل عزام وأحمد محمدي و محمود الشيخ و محمد تركي) بجانب الزملاء من المكتب التنفيذي هشام أبو حديد و محمد غبن و عبدالحميد فراج.