كارولين عزمي ساحرة بالأسود المجسم

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار نحو أناقتها ورقي وذقها في اختيار ازيائها الناعمة التي تبرز سحر قوامها الممشوق مما جعلها محط أهتمام واعجاب متابعيها اينما ظهرت.

وتألقت كارولين عزمي بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان مجسم طويل بأكمام طويلة مزين بالريش من الأطراف، واتسم بلياقة عالية لتواكب موضة فساتين سهرة لشتاء 2024،. صمم الفستان من قماش المخمل باللون الأسود.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.