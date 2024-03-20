هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرين، لصحيفة غربية، بأن السلطات الهولندية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في النصف الثاني من عام 2024.

وقال وزير الدفاع للوكالة للصحيفة: "أنا واثق من أننا سنبدأ هذا الصيف في تسليم طائرات "إف-16"، ولدينا جدول زمني، لذا في النصف الثاني من العام، ستزود السلطات الهولندية أوكرانيا بهذه الطائرات".

وتشير الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، قال أولونغرين إن هولندا ستقدم لكييف 150 مليون يورو لتمويل العمليات الجوية، وصواريخ أرض موجهة يمكن إطلاقها بطائرات "إف-16"، و200 مليون يورو لطائرات الاستطلاع الحديثة من دون طيار.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.