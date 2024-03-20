الخارجية الروسية: سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا قد فشلت

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا قد فشلت، ونظام كييف لا يعتبر إلا أداة في يد واشنطن.

وأضافت زاخاروفا على "القناة الأولى" الروسية، أن "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فشلت ليس فقط في سياق الوعود التي قطعوها لأوكرانيا، يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقهم، فهم أيضا حولوا نظام كييف إلى مجرد أدة بين أيديهم".

وقبل ذلك صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم أوكرانيا وتقديم الـ50 مليار يورو الموعودة لكييف دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقابلة أجراها مع "سود كويست"، أضاف أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى "الإرادة السياسية ونهج أكثر إبداعا" لتخصيص أموال إضافية.

وسئل الصحفي بوريل عن مصادر التمويل الأخرى في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، ورد الأخير قائلا: "إذا حدث ذلك فسيكون الوضع صعبا للغاية".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.