الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سوناك يكشف الموقف البريطاني بخصوص الحرب الأوكرانية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن أن حكومة المملكة المتحدة ليس لديها أي نية لإرسال قواتها إلى أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "لا توجد خطط لوضع قوات بريطانية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفًا أنه تم استبعاد "الانتشار العسكري الكامل" فورًا بعد بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي الوقت نفسه، رحب المتحدث البريطاني بجهود الرئيس الفرنسي المستمرة لتقديم المساعدة العسكرية لحكومة كييف.

وفي 26 فبراير، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه خلال اجتماع في باريس حيث ناقش ممثلو حوالي 20 دولة غربية تقديم مزيد من الدعم لكييف في الصراع مع موسكو، أثيرت إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا. 

وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن المشاركين لم يتوصلوا إلى توافق حول هذه القضية، لكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل. وأوضح لاحقاً تصريحه، موضحاً أن «عدم استبعاد الشيء لا يعني فعله». 

وبعد المؤتمر، صرح ممثلو معظم الدول المشاركة أنهم لا يخططون لإرسال قوات إلى أوكرانيا ويعارضون مشاركتها في الأعمال القتالية ضد روسيا.

وفي 19 مارس، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، إن فرنسا تعد بالفعل فرقة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، والتي ستصل في البداية إلى حوالي 2000 جندي. 

وبعد ذلك، أصدرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بيانا على موقع إكس، مفاده أن ما قاله ناريشكين لا يتوافق مع الواقع.

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